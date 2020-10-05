Hatay'a şehit ateşi düştü

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Mehmet SOYER/ERZİN (Hatay), (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında devam eden Yıldırım-3 Operasyonu'nda, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın (24) acı haberi, ailesine ulaştı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı, kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Yırtıcı'nın acı haberi, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin annesi Zeynep Yırtıcı, haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Anne Yırtıcı'yı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin evinin önüne Türk bayrakları asıldı. Hazal Yırtıcı ile 1 yıllık evli olduğu öğrenilen şehit Yırtıcı'nın eşinin 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehit Yırtıcı'nın naaşı, Ağrı'da yapılacak törenin ardından hava yoluyla memleketi Hatay'a getirilecek.

DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Erzin Mehmet SOYER

2020-10-05 11:42:50



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