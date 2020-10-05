İdlib'de okullara dezenfekte

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ferhat DERVİŞOĞLU/İDLİB (Suriye), (DHA)SURİYE´nin İdlib kenti ve kırsalındaki okul, cami, kamu tesisleri, koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı dezenfekte edildi.

Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler, İdlib kenti kırsalındaki Kafrnoran, El-Jinah, Kafr Karmin ve El-Tawama 'daki camiler, Halep'in batı kırsalındaki Darat Azza şehrinde birçok okul, cami ve kamu kurumlarının sterilize edildiğini belirtti. Koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı yapılan dezenfektan çalışmasında salgının yayılmasını önlemek için binaların temizlendiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-10-05 16:19:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.