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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye´nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere 46 TIR ile insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 46 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı´na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından araçlarla Cilvegözü´nden çıkış yapılarak, Suriye´nin Bab el-Hava Sınır Kapısı'na geçildi. TIR´larda bulunan insani yardım malzemeleri, İdlib ve çevresinde kırsalda yaşayan iç savaş mağduru ailelere dağıtılacak. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-10-05 17:38:02



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