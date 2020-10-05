Arkadaşıyla iddiaya girdi, arabayı motosikletin üzerine sürdü İddia için yaşlı çiftin bulunduğu motosiklete çarparak hayatlarını tehlikeye atan şahıs, görüntüleri bir de sosyal medyada paylaşınca yakalandı

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Hatay'da arkadaşı ile girdiği iddia üzerine aracını yaşlı çiftin motosikletinin üzerine sürerek çarpan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Antakya ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Kafadar Caddesi Eski Hastane mevkiinde akşam saatlerinde Kahraman B. isimli şahıs, bir arkadaşıyla girdiği iddia üzerine otomobilini yaşlı bir çiftin bulunduğu motosikletin üzerine sürdü. Çarpmanın şiddetiyle motosikletleriyle beraber yere düşen yaşlı karıkoca hafif yaralandı. Yaşanan olay sırasında aynı zamanda görüntü kaydı yapan Kahraman B., kazayı sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede büyük tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçen Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehit Özen Polis Merkezi Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahraman B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsa "trafiği tehlikeye atmak, yakın takip kuralına uymamak, trafik güvenliği yükümlülüğüne uymamak" suçlarından 396 TL para cezası uygulanırken, 31 NV 311 plakalı otomobili de trafikten men edildi. Şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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