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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da otomobil ile triportör çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Hatay’da otomobil ile triportör çarpıştı: 1 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil İle triportör çarpıştı.
Edinilen bilgiye göre, SamandağAntakya karayolu Uzunbağ mevkisinde meydana gelen kazada, sürücü ismi henüz bilinmeyen 34 KU 9455 plakalı otomobil ile sürücü ismi henüz bilinmeyen triportör çarpıştı .
Kazada Triportör sürücüsü yaralandı.
Triportör sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Hastaneye kaldırıldı.
Caddede başka kazaların yaşanmaması için ekipler emniyet şeridi oluştururken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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