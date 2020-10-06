Hatay’da otomobil ile triportör çarpıştı: 1 yaralı

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil İle triportör çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, SamandağAntakya karayolu Uzunbağ mevkisinde meydana gelen kazada, sürücü ismi henüz bilinmeyen 34 KU 9455 plakalı otomobil ile sürücü ismi henüz bilinmeyen triportör çarpıştı .

Kazada Triportör sürücüsü yaralandı.

Triportör sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Hastaneye kaldırıldı.

Caddede başka kazaların yaşanmaması için ekipler emniyet şeridi oluştururken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

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