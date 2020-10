Sınırda yetiştirilen kapya biberi, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY´da sınırın sıfır noktasındaki tarlada yetiştirilen kapya türü közlemelik kırmızı biberler, Türkiye'nin her köşesindeki sofralara tat veriyor.

Suriye sınırında bulunan, Hatay´ın Altınözü ilçesi Kolcular Mahallesi sakinleri, hudut sınırında yetiştirdikleri biberleri, özenle sandıklara dizerek Türkiye´deki her yere pazarlıyor. Acı ve tatlı çeşidiyle, kendine has aroması ve özelliğiyle közlenerek sofralara konuk olan kapya biberler, hasat zamanına kadar yoğun bir mesai gerektiriyor. Topladıkları biberlerin tohumunu şubat ayında seralarda ekerek fide haline getirdiklerini belirten çiftçi Reşit Dönmez, dördüncü aydan sonra da fideleri, tarlada toprakla buluşturduklarını aktardı.

'BİBERLER YOĞUN TALEP GÖRÜYOR'

Fideleri sulama aşamasında damlama sistemini kullandıklarını ifade eden Dönmez, "Bu işlemler göründüğü kadar kolay olmuyor, uzun sürüyor. Sabır, çaba aynı zamanda emek gerekiyor. Yetiştirdiğimiz biberin özelliği kalın etli ve acı olmasıdır. Bundan kaynaklı sürekli közlemelik biber olarak kullanılmaktadır. Kırmızı közlemelik kapya biber, daha çok restoranlar ve büyük süper marketler tarafından bizden isteniyor ve onlara gönderiyoruz. Aynı zaman da biberlerimizin Hatay´ın dışında Türkiye´nin her noktasına gönderimini sağlıyoruz" dedi.

'DÖNÜMÜNE 4 TON BİBER ALIYORUZ'

Dördüncü ve beşinci ayda fidelerin dikilmesinin ardından biberleri 2-3 ay sulamadıklarını aktaran Dönmez, "9, 10 ve 11´inci ayın sonuna kadar devam eden bir hasadımız var. Ürünlerimiz aynı şekilde verim vermeye devam ediyor. Dönümüne 4 ton biber alıyoruz ve biberimizin bizden çıkış fiyatı 2,5 TL´dir. Uzun ve çaba gerektiren bu işin arkasında kocaman bir ekip var. Tarlamızda günlük çalışan 10 tane emekçimiz var ve tarlalarda çalışan kardeşlerinizin emeği çok fazla" diye konuştu. Biberin aynı zamanda salça ve toz biber yapımında da kullanıldığını belirten Dönmez, kırmızı közlemelik kapya biberinin faydalarının da bir hayli fazla olduğunu, biber hasadının sonuna geldiklerini ve sezonun bereketli geçtiğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

