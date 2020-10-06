Atakaş Hatayspor kadrosunu 12 isimle güçlendirdi

İzzet NAZLI HATAY / DHASüper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2020-2021 sezonunda 12 takviye yaptı. Hatayspor, 9 futbolcuyla da yollarını ayırdı.
Kulübe katılan ve ayrılan oyuncuların bilançosu şöyle;
GELENLER
1Aaron Salem Boupendza
Daha önce Fransa ekiplerinden Bordeaux´da oynayan Gabon´lu forvet ve kanat oyuncusu Aaron Salem Boupendza ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 24 yaşındaki Aaron, Gabon milli takım oyuncusu.
2Ruben Ribeiro
Geçtiğimiz sezon Portekiz ekiplerinden Gil Vicente takımında forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Ruben Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
3Pablo Santos
Geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekiplerinden Braga´da stoper olarak görev yapan 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Pablo Santos ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı.
4-Burak Can Çamoğlu
Geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga 2. lig ekiplerinden Karlsruhe takımında sağ bek pozisyonunda görev yapan, 24 yaşındaki Burak Can Çamoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
5-Hatayspor, Alanyaspor´dan Isaac Sackey´i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Denizlispor´da kiralık olarak oynayan, 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu, Isaac Sackey ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
6-Alexandros Katranis
Fransa ekiplerinden Saint-Étienne kulübünde sol bek olarak görev yapan 22 yaşındaki Yunan futbolcu Alexandros Katranis ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Yunanistan U 21 Milli Takım oyuncusu Alexandros Katranis, imza sonrası milli takım kampına katıldı.
7-Mame Biram Diouf
Geçtiğimiz sezon Stoke City´de santrfor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
8-Munir Mohand Mohamedi
Geçtiğimiz sezon Malaga'da forma giyen kaleci Munir Mohand Mohamedi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
9-Adama Traore
Monaco forması giyen orta saha oyuncusu Adama Traore ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı
10-Jean Claude Billong
Benevento Calcio'dan stoper Jean Claude Billong ile 2+1 sözleşme imzalandı.
11-Babajide David Akıntola
FC Midtjylland'den kanat oyuncusu Babajide David Akıntola 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı.
12-Yavuz Buğra Boyar
Kastamonuspor'dan gelen kaleci Yavuz Buğra Boyar ile 1 yıllık anlaşma imzalandı.GİDENLER
1-Caner Hüseyin Bağ Giresunspor
2-Sadi Karaduman -Giresunspor
3-Ömer Alıcı Boluspor
4-Hamza Gür Boluspor
5-Alican Özfesli Başakşehir Boluspor
6-Rahman Buğra Çağıran Malatyaspor Samsunspor
7-Furkan Şeker Adanaspor
8-Kubilay Sönmez Göztepe
9-Yasin Güreler TuzlasporDHA-Spor Türkiye-Hatay İzzet NAZLI
2020-10-06 13:11:58
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