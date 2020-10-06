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Atakaş Hatayspor kadrosunu 12 isimle güçlendirdi

DHA

Atakaş Hatayspor kadrosunu 12 isimle güçlendirdi


İzzet NAZLI HATAY / DHASüper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2020-2021 sezonunda 12 takviye yaptı. Hatayspor, 9 futbolcuyla da yollarını ayırdı.
Kulübe katılan ve ayrılan oyuncuların bilançosu şöyle;
GELENLER
1Aaron Salem Boupendza
Daha önce Fransa ekiplerinden Bordeaux´da oynayan Gabon´lu forvet ve kanat oyuncusu Aaron Salem Boupendza ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 24 yaşındaki Aaron, Gabon milli takım oyuncusu.
2Ruben Ribeiro
Geçtiğimiz sezon Portekiz ekiplerinden Gil Vicente takımında forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Ruben Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 
3Pablo Santos
Geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekiplerinden Braga´da stoper olarak görev yapan 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Pablo Santos ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı. 
4-Burak Can Çamoğlu
Geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga 2. lig ekiplerinden Karlsruhe takımında sağ bek pozisyonunda görev yapan, 24 yaşındaki Burak Can Çamoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
5-Hatayspor, Alanyaspor´dan Isaac Sackey´i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Denizlispor´da kiralık olarak oynayan, 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu, Isaac Sackey ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
6-Alexandros Katranis
Fransa ekiplerinden Saint-Étienne kulübünde sol bek olarak görev yapan 22 yaşındaki Yunan futbolcu Alexandros Katranis ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Yunanistan U 21 Milli Takım oyuncusu Alexandros Katranis, imza sonrası milli takım kampına katıldı.
7-Mame Biram Diouf
Geçtiğimiz sezon Stoke City´de santrfor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
8-Munir Mohand Mohamedi
Geçtiğimiz sezon Malaga'da forma giyen kaleci Munir Mohand Mohamedi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
9-Adama Traore
Monaco forması giyen orta saha oyuncusu Adama Traore ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı
10-Jean Claude Billong
Benevento Calcio'dan stoper Jean Claude Billong ile 2+1 sözleşme imzalandı.
11-Babajide David Akıntola
FC Midtjylland'den kanat oyuncusu Babajide David Akıntola 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı.
12-Yavuz Buğra Boyar
Kastamonuspor'dan gelen kaleci Yavuz Buğra Boyar ile 1 yıllık anlaşma imzalandı.GİDENLER
1-Caner Hüseyin Bağ Giresunspor
2-Sadi Karaduman -Giresunspor
3-Ömer Alıcı Boluspor
4-Hamza Gür Boluspor
5-Alican Özfesli Başakşehir Boluspor
6-Rahman Buğra Çağıran Malatyaspor Samsunspor
7-Furkan Şeker Adanaspor
8-Kubilay Sönmez Göztepe
9-Yasin Güreler TuzlasporDHA-Spor Türkiye-Hatay İzzet NAZLI
2020-10-06 13:11:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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