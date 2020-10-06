Cilvegözü´nde ihracat hareketliliği

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Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY´ın Reyhanlı ilçesindeki Suriye´ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı´nda, ihracat yoğunluğu yaşanıyor.

Yılın ilk 9 ayında, Türkiye´nin çeşitli bölgelerinden demir, çimento, petrol ürünleri, mermer ile çeşitli gıda maddeleri yüklenen 75 bin 600 TIR, Reyhanlı´daki Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndan çıkış yaptı. Cilvegözü ile Suriye´nin Bab-al Hava Sınır Kapısı arasında bulunan tampon bölgedeki aktarma alanına geçen yüklü TIR´lar, alınan koronavirüs önlemleri kapsamında burada yüklerini boşaltıp, Türkiye´ye dönüyor.

1,5 MİLYON TON İHRACAT

Günlük yaklaşık 270-300 arası TIR´ın çıkış yaptığı Cilvegözü´nden yaklaşık 1,5 milyon ton ürünün ihracatı gerçekleştirildi. Zaman zaman araç yoğunluğu da yaşanan Cilvegözü´nde alınan önlemler çerçevesinde, TIR´lar aldıkları sıra numarası ile gümrük sahasına giriyor ve buradaki işlemlerin ardından da yüklerini ara bölgede aktardıktan sonra yeniden Türkiye´ye giriş yapıyor. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-10-06 13:47:00



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