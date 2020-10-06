Ele geçirilen haplarla 'Karabağ' yazdılar

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

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Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde narkotik polislerinin yaptığı operasyonda 20 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Polisler, ele geçirdikleri haplarla 'Karabağ' yazarak, Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a destek verdi.

Reyhanlı İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda C.D., Y.Ü. ve A.Ü. isimli şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Baskında, 3 bin 372 gram ağırlığında yaklaşık 20 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, narkotik ekipleri, ele geçirdikleri haplarla 'Karabağ' yazarak Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a destek verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-10-06 13:53:02



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