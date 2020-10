Instagram Fenomeni “Büşranınönerisi” 2 milyon takipçiye ulaştı

Sosyal medyada ürettiği içeriklerle adından söz ettiren “Büşranınönerisi” sayfası 2 milyon takipçiye ulaştı. Sayfa Kurucusu Ayhan Yıldırım başarılarının sırrını “Sosyal medyada kendimiz olmaktan vazgeçmedik” şeklinde yorumlayarak, “Büşra ile birlikte mükemmel bir işe imza attık. Şimdi bu başarımızı bir prodüksiyon şirketi ile taçlandırmak için çalışıyoruz” dedi.

Değişik tarzı ve kullanıcılara hitap eden reklam anlayışı ile kısa zamanda büyük bir yol kat eden Büşranınönerisi sayfasının 2 milyon organik takipçiye ulaşmasının büyük bir başarı olduğunu ifade eden Ayhan Yıldırım, “Bu yola çıkarken, insanlar tarafından bu kadar sevileceğimizi ve takdir toplayacağımızı biz de düşünmemiştik” dedi. Bütün başarılara eşi Büşra Yıldırım ile birlikte imza attıklarını belirten Yıldırım, “Büşra ve ben çok emek verdik. Emeklerimizin neticesini alıyor olmak bizi çok mutlu ediyor. Bu aynı zamanda sayfanın görünen yüzü olan Büşra’nın da başarısıdır. Eşimin her zaman arkasındayım ve ona çok güveniyorum” şeklinde konuştu.



“Takipçilerimizin bize olan güveni için minnettarız”

Samimi ve sıcak sayfaların artık daha çok takip edildiğini belirten Yıldırım, “Biz bu başarıyı yakalamak için sosyal medyada kendimiz olmaktan vazgeçmedik. Eşim de ben de neysek oyuz. Takipçiler bizi nasıl görüyorlarsa o şekilde. Önemli olan bizi takip eden ve seven insanların güvenini kazanmaktı. Yaptığımız iş tamamen güvene dayalı. Birçok insan aynı içerikleri üreterek sosyal medyada var olma mücadelesi veriyor ama çok azı insanlara gerçekten söylediklerini ulaştırabiliyor. Tabi ki kimsenin niyetini sorgulamayız ama biz her zaman sözümüzü tuttuk. Güven ve sevgi ortamında işimizi daha üst noktalara nasıl taşıyabiliriz diye çalıştık” dedi.

Aynı zamanda yardımlaşma platformu olarak da hizmet verdiklerini söyleyen Yıldırım, “Yardıma ihtiyacı olan aileler de bizlere ulaşıyor. Onlar için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Özellikle SMA hastası çocuklarımızın ailelerinden sık sık kendi sayfalarını paylaşma talebi alıyoruz. Bu bizim görevimiz. Çünkü biz 2 milyon kişilik kocaman bir aile olduysak bu sağduyumuzu hiçbir zaman kaybetmediğimiz için olduk” açıklamalarında bulundu.

