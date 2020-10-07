Hatay’da bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Hatay’ın Antakya ilçesinde bir araçta yapılan aramada bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı çalışmada Haraparası Mahallesi Köy Garajlarında şüphelendikleri bir araçta arama yaptı. Araç içerisinde bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

A.B. ve B.V. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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