Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 90 - Bellona Kayseri Basketbol: 88

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol'u son periyotta attığı 42 sayıyla 9088 mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Hüseyin Çelik x, Sertan Kırklar x, Batuhan Kümükoğlu x,
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk xx 15, Kübra Siyahdemir xx 15, İdal Yavuz x, Derin Yaya xx 10, Özge Yavaş xx 14, Gizem Başaran xxx 18, Hind Ben Abdelkader xxx 18
Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç x 6, Zeynep Öykü Kalbisagde xx 7, Melis Gülcan xx 18, Ayşegül Günay Aladağ x 9, Kylee Annette Shook xx 11, Esra Ural Topuz xx 12, Pearl Desiree Harris xxx 25
Başantrenör: Ayhan Avcı
1. Periyot: 1623 (Kayseri Basketbol lehine)
Devre: 3445 (Kayseri Basketbol lehine)
3. Periyot: 4866 (Kayseri Basketbol lehine)
5 Faulle çıkanlar: Kübra Siyahdemir (Hatay Büyükşehir Belediyesi), Melis Gülcan (Kayseri Basketbol)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.