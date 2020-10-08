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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oto yıkamacı kız kardeşler, kazandıkları ile sokak hayvanlarına bakıyor

DHA

Oto yıkamacı kız kardeşler, kazandıkları ile sokak hayvanlarına bakıyor


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da oto yıkamacılık yaparak geçimini sağlayan Gülcan (40) ve Müjgan (37) Kırk kardeşler, kazançlarının büyük bir bölümünü sağlık problemi yaşayan hayvanlara harcıyor.
Antakya ilçesinde yaşayan sürücü eğitmeni Gülcan Kırk, bir süre önce kardeşi Müjgan ile birlikte hayalini kurduğu oto yıkama işletmesi kurdu. Kız kardeşler, kedilerinin ismi olan 'Tarçın'ı işletmelerine de verdi. Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan kardeşler, bir süre sonra otomobillerini yıkatmaya gelen müşterilerinin de güvenini kazandı. Gün boyu alın teri döküp, kazandıkları paranın büyük bir kısmını sokak hayvanlarına harcayan kardeşler, çok sayıda hayvanın tedavi ve bakımlarıyla ilgileniyor.
Yardıma ihtiyacı olan hayvanların tedavileriyle ilgilendiklerini belirten Gülcan Kırk, "İnsanların en kadim dostu hayvanlar. Evimde 11 kediye bakıyorum. İşten çıkınca yorulmuş olsam bile kedilerimle vakit geçirmeden uyumuyorum. Aynı zamanda iş yerine gelen sokak köpekleriyle de ilgileniyorum. Sağlık sorunları olan minik kızlarım var. Minik dostlarımın daha sağlıklı bir hayatı olması için onları tedavi ettiriyorum. Ayağında sorun olan bir kızım hala tedavi görüyor. Yakında yürüyecek. İşte bu mutluluğu hiçbir şeye değişemem" diye konuştu.
'TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU'
Aynı zamanda kendisine ulaştırılan hayvanların da bakımları ve tedavileriyle ilgilendiğini söyleyen Gülcan Kırk, şöyle konuştu:
"Sağlıklı hayvanlara herkes bakabilir, ancak sağlık sorunu olan hayvanlarla ilgilenmek çok daha zordur. Ben, herkesin bakmaya çekindiği, tedaviye ihtiyacı olan, hasta ve yaralı olanlarla ilgilenmeyi seçtim. Onların tedavileri sonrası eski hallerine kavuşması tarif edilmez bir duygu. Hayvan sevgisinin herkese aşılanması gerekiyor. Tedavisi olan hayvanlara her koşulda el uzatılması gerekiyor. Dünyadaki en masum, saf ve iyi niyetli varlıklar hayvanlar."DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-10-08 08:24:51

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