Köpeklerden kaçarken düşüp öldü; olay anı kamerada

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)-HATAY'ın Arsuz ilçesinde, bisikletiyle köpeklerden kaçarkan düşüp, başını refüje çarparak hayatını kaybeden Ahmet Doğan'ın (44), son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, Doğan'ın köpekler tarafından kovalanması ve düşüp, başını refüje çarpması yer alıyor.

Olay, 3 Ekim gecesi Arsuz-İskenderun Yolu'nda meydana geldi. Bisikletiyle evine doğru giden Ahmet Doğan'ın (44), peşine sokak köpekleri düştü. Korkuyla kaçmaya çalışan Doğan, bisikletinin kontrolünü kaybetti. Devrilen bisikletten düşen Doğan, başını refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri, Ahmet Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

AİLESİ ÇÖZÜM İSTEDİ

Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ahmet Doğan'ın sokak köpeklerinden kaçması ile düşüp başını refüje çarpması görülüyor.

Öte yandan Doğan'ın ailesi olayın yaşandığı bölgeye giderek, sokak köpeklerinin yarattığı sorunlara karşı çözüm bulunmasını istedi. Ahmet Doğan'ın kardeşi Mustafa Doğan, ağabeyinin 60 TL yevmiyeyle bulaşıkçılık yaptığını anlatarak, "Canımız, ciğerimiz yandı. Lütfen önlem alınsın. Bu olayın takipçisi olacağız. Köpekler toplu halde, araçlara bile saldırıyorlar. Buradan geçen vatandaşlar tedirgin. Ağabeyimin kanı yerde kaldı. Lütfen başka anneler, babalar ağlamasın" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2020-10-08 11:21:47



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