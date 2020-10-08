Vali Doğan Dörtyol’da korona denetimi yaptı

Gediz Nehri'nde su kalitesini artırmak için 300 milyon liralık yatırım yapıldı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İçişleri Bakanlığı Covid19 Ek Tedbirleri Genelgesi uyarınca, “Sağlık İçin Hepimiz İçin Denetim” mottosuyla gerçekleştirilen denetimlerde, salgınla olan mücadelede hep birlikte hareket edebilmek amacıyla Dörtyol ilçesinde esnaf ve vatandaşlara ziyaretlerde bulundu.

Korona virüs vakalarının önüne geçmek, halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde Vali Doğan, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

Denetimlerde Hatay Valisi Rahmi Doğan’a, Payas İlçe Kaymakamı Dörtyol Kaymakam Vekili Dr. Polat Kara, Belediye Başkanı Fadıl Keskin, kurum amirleri, oda başkanları eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.