Suriye’deki kamplara hijyen paketi dağıtıldı

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Suriye’nin İdlib ve Halep illerinin kırsallarındaki kamplarda yaşayan bin 712 aileye hijyen paketi dağıtıldı.

İç savaşın sürdüğü Suriye’nin İdlib ve Halep illerinin kırsallarındaki sığınmacı kamplarında yaşayan bin 712 aileye İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından hijyen paketi dağıtıldı.

Vakfın dağıtmış olduğu hijyen paketlerinin içerisinde çamaşır suyu, elbanyo sabunu, el dezenfektanı, ıslak mendil, şampuan ve çamaşır deterjanı gibi malzemeler bulunuyor.

Vakfın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, savaş mağduru sivilleri desteklemeyi sürdürdüklerini söyledi.

Yeni tip korona virüs salgınına karşı Suriye’de hijyen içerikli yardım malzemeleri dağıtmayı sürdürdüklerini anlatan Tahiroğlu, "Bölgede yaşayan çok sayıda sivil dermeçatma vaziyetteki kamplarda yaşıyor. Haliyle bu durum olası bir salgın hastalığın yayılması için çok büyük risk teşkil ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Suriye içerisindeki kamplarda hijyen içerikli yardım paketlerini dağıtmayı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz son dağıtımlardan bin 712 aile faydalandı" ifadesini kullandı.

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