BM´den İdlib´e insani yardım

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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Suriye´nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan iç savaş mağduru sivillere, 45 TIR´dan insani yardım malzemesi gönderdi.

Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletlere ait lojistik depolarından yüklenen 45 TIR, Jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndan geçerek kente hareket etti. İnsani yardım malzemeleri, İdlib ve kırsalında yaşayan iç savaş mağduru sivillere dağıtılacak. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-10-08 14:13:28



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