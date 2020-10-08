Köpeklerden kaçarken ölen adamın ailesi hukuk mücadelesi başlatacak Ağabey Mustafa Doğan: "Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın"

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Hatay’da Arsuzİskenderun yolunda sokak köpeklerinin saldırması sonucu bisikletten düşerek hayatını kaybeden Ahmet Doğan’ın ailesi hukuk mücadelesi başlatacak

Hatay'ın Arsuz ilçesi sınırlarında İskenderun yolu üzerinde bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp, başını refüje çarparak hayatını kaybeden Ahmet Doğan’ın (43) ailesi olayın yaşandığı bölgede çok sayıda köpeğin bulunduğunu, Arsuz Belediyesinin barınak yapmayarak köpekleri kontrol altına almadığını söyledi.

Ahmet Doğan’ın kardeşi Mustafa Doğan, sokak köpekleri sorununa çözüm bulunmasını isteyerek, "Ağabeyim 60 TL yevmiyeyle restoranda çalışıyordu. Köpeklerden korkardı ve işe gelip giderken köpeklerin havladığını ve korktuğunu bize söyledi biz geçiştirdik ama o köpekler ağabeyimin hayatına mal oldu. Canımız, ciğerimiz yandı. Lütfen önlem alınsın. Bu olayın takipçisi olacağız. Gerekli yerlere gerekli davaları açacağız bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın. Köpekler toplu halde, araçlara bile saldırıyorlar. Buradan geçen vatandaşlar tedirgin. Lütfen başka anneler, babalar ağlamasın" diye konuştu.

Ahmet Doğan’ın çocukluk arkadaşı Mustafa Yaman da olayın yakınında Mustafa Kemal Mahallesi'nde oturduğunu ve sokaktaki köpekler yüzünden tedirgin olduklarını belirterek, yaşanan olaya tepki gösterdi.

Ahmet Doğan’ın bir ay önce de babasını kaybettiği ve bekar olduğu öğrenildi.

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