Samandağ’da seralar son anda yanmaktan kurtuldu

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 12 serada küçük çaplı hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de seralara yakın otluk alanda yangın çıktı. Yangının yayılması ile alevler 12 seraya küçük çapta zarar verdi. Yangın, diğer seralara ulaşmadan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabası ile söndürüldü.

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