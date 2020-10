Hatay'daki Ermeni köyünden "Türkiye savaşı durdursun" çağrısı Ermeni köyü Vakıflı Muhtarı Berç Kartun, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki savaşı Türkiye'nin durdurabileceğini söyledi

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Türkiye’nin tek Ermeni köyü Vakıflı Muhtarı Berç Kartun, ErmenistanAzerbaycan arasındaki savaşı Türkiye'nin durdurabileceğini söyledi.

Berç Kartun, savaşın hiçbir zaman herhangi bir millete iyi gelmediğini ifade ederek, "Savaşta olan gençlere yazık oluyor. Çünkü her biri gencecik çocuklar. Bu durumun böyle olması tabii ki baronların, silah tüccarlarının işine geliyor. Durumun bu şekilde olması en çok askerleri, gencecik insanları, halkı etkiliyor. Bir an önce bu savaşın bitmesini ve büyük devletlerin başta Türkiye olmak üzere ağırlığını koyup bu savaşı bitirip AzerbaycanErmenistan'daki insanları rahatlamalarını istiyoruz" dedi.

30 yıl önce ErmenistanAzerbaycan halkının beraber yaşadıklarını ve o zamanlar birbirleriyle kız alıp verdiklerini, evlilikler yaşandığını anlatan Kartun, "O zamanki iyi niyet, dostluk nerede kaldı. İnsanlar bazen düşünüyor ve diyorlar ne oldu da bu hale geldi. Tabii ki dostluk, barış, kardeşlik büyük silah baronlarının işine gelmiyor. Bu yüzden birbirlerini kışkırtıp gencecik çocukların canına kıyıyorlar. Durumun bu şekilde olmasına halkımızla beraber köy muhtarı olarak da üzülüyoruz. Türkiye’nin savaşa el atması iki taraf için iyi olur. Hiçbir taraftan ayrım yapmadan gelin oturun bu iş masada çözülsün. Bizim istediğimiz bu, inşallah bir an önce savaş biter de hepimiz rahatlarız" diye konuştu.

