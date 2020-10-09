Samandağ’da örtü yangını korkuttu Örtü yangını evlere sıçramadan söndürüldü

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde örtü yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gözene Mahallesinde bulunan arazide henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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