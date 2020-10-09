Hatay'ın Suriye sınırında orman yangını

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Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çabala Mahallesi, Çalıboğazı mevkisi karşısındaki Suriye'nin Türkmendağı bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Sınıra yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, alevlerin Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri sınıra sevk edildi.

Bölgeden yükselen yoğun dumanlar, Yayladağı ilçesinin sınır mahallelerinden de görülüyor.

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