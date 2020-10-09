Suriye’de orman yangını çıktı, dumanı Samandağ'ı kapladı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Suriye’nin Lazkiye kenti kırsalında çıkan orman yangını nedeniyle Hatay'ın Samandağ ilçesinde gökyüzüne duman kapladı.

Edinilen bilgilere göre, Lazkiye'nin Karaçalı ve Bedrusiyye köylerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bazı evler yanarken birçok evin boşaltıldığı öğrenildi

Yangın nedeniyle Samandağ ilçesinde gökyüzünü ve sahili dumanlar kapladı.

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