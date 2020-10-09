Erzin’de çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Erzin ilçesinde boş arazide çıkan ot yangını yerleşim yerlerini tehdit etmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Karakurum Sokak’taki Serin Evler mevkisinde ot yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Evleri tehdit eden yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.