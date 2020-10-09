Hatay'da zeytin ağaçları kül oldu

Konya termal turizmde de iddialı olmak istiyor

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Defne ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Aknehir Mahallesinde bulunan arazide henüz bilinmeyen bir nedenle zeytinlik alanda yangın çıktı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını çevredeki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürüldü.

Yangında 80 dönümde bulunan zeytinlik ağaçları yok oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.