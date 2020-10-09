Hatay'da orman yangını, yerleşim yerlerine sıçradı (3)

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EV VE İŞ YERLERİ ZARAR GÖRDÜ, ARAÇLAR YANDI

Hatay'da İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı ve İssume mahallelerinde, yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangınında bazı ev ve iş yerleri zarar görürken, araçlar da kullanılmaz hale geldi. Çok sayıda mahalleli, evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İssume Mahallesi´nde yaşayan Bünyamin Tatar, trafo patlamasından dolayı yangın çıktığını, kısa sürede yayıldığını ve yolun karşı tarafında bulunan Sarımazı Mahallesi´ne sıçradığını söyledi. İssume Mahallesi Muhtarı İhsan Sönmez de sabah saatlerinde elektrik trafosu patladığını ve yere düşen tellerden dolayı yangın çıktığını kaydetti. Şiddetli rüzgardan dolayı yangının büyüdüğünü anlatan muhtar Sönmez, ''Yangın kısa sürede tüm ormanı kapladı. Mahallemizdeki yangın 3-4 saat sonra kontrol altına alındı fakat rüzgardan dolayı yangın Şekere Mahallesi'ne kadar uzandı. Bizim mahallede bir sokağı tedbir amaçlı boşalttık. Yolun karşı tarafında bulunan Sarımazı Mahallesi'nde yer yer alevler oluyor'' dedi.

AİLESİNİ VE KOYUNLARINI UZAKLAŞTIRDI

Koyunlarını ve ailesini apar topar yangından uzaklaştırdığını belirten Abidin Polat ise kendi imkanlarıyla kaçtıklarını söyledi. Ev ve iş yerlerine zarar veren yangını kontrol etmek için ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-10-09 18:01:19



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