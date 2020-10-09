Lazkiye'deki yangın Samandağ'dan izlendi

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)SURİYE'nin Lazkiye kentinde çıkan orman yangını, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik sahilinden çıplak gözle izlendi.
Sureye'nin Lazkiye kentinde çıkan orman yangını, karşı kıyıda bulunan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik sahilinden çıplak gözle izlendi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı İzzet NAZLI
2020-10-09 19:49:44
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