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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da orman yangını, yerleşim yerlerine sıçradı (4)

DHA

Hatay'da orman yangını, yerleşim yerlerine sıçradı (4)


HAVADAN MÜDAHALEYE ARA VERİLDİ
İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde, elektrik trafosunun patlaması sonucu meydana gelen ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına karadan müdahale devam ederken, havadan müdahaleye ise havanın kararması nedeniyle ara verildi. Söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele ekibinin yanı sıra, çevre illerden de ekipler yönlendirildi.
Öte yandan Arsuz ilçesi Hacıahmetli Mahallesi´nde de küçük çaplı orman yangını çıktığı, ekiplerin burada da müdahaleye devam ettiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Belen İzzet NAZLI
2020-10-09 22:15:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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