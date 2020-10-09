Hatay'da orman yangını, yerleşim yerlerine sıçradı (4)

HAVADAN MÜDAHALEYE ARA VERİLDİ
İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde, elektrik trafosunun patlaması sonucu meydana gelen ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına karadan müdahale devam ederken, havadan müdahaleye ise havanın kararması nedeniyle ara verildi. Söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele ekibinin yanı sıra, çevre illerden de ekipler yönlendirildi.
Öte yandan Arsuz ilçesi Hacıahmetli Mahallesi´nde de küçük çaplı orman yangını çıktığı, ekiplerin burada da müdahaleye devam ettiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Belen İzzet NAZLI
2020-10-09 22:15:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.