Suriye’de orman yangını devam ediyor

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında çıkan orman yangını devam ederken, alevler Hatay'ın Samandağ ilçesinden de görülüyor.

Edinilen bilgilere göre, Lazkiye'nin Karaçalı ve Bedrusiyye köylerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bazı evler yanarken, birçok ev boşaltıldı. Belloran ve Difel beldelerine de sıçrayan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yangın büyümeye devam ederken, alevler Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilden de görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.