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Hatay'da yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor

DHA

Hatay'da yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor


BELEN(Hatay), (DHA)HATAY'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi yakınlarında dün sabah saatlerinde başlayıp, yerleşim yerleri ve İskenderun ilçesine de sıçrayan yangını söndürmek için ekipler, çalışmalara devam ediyor. Akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahaleye, günün aydınlanması ile yeniden başlandı. 
Belen ilçesinin kırsal Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgeleri arasındaki yerleşim yerine yakın bir bölgede dün saat 10.15 sıralarında trafo patlaması nedeniyle çıktığı düşünülen orman yangını, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Şiddetli rüzgarın çalışmaları zorlaştırması nedeniyle, yangına havadan müdahalede de güçlük yaşandı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın nedeniyle birçok mahalle boşaltıldı. Sarımazı Mahallesi'nde polis ekipleri, bazı evlerin boşaltılması ve araçların kaldırılması için anonslar yaptı. Evlerini terk eden ve araçlarına binen vatandaşlar, bölgeden uzaklaştı. Alevler bazı ev ve iş yerleriyle Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'ndeki bir fabrikaya sıçradı. Bir yandan orman yangınına müdahale eden ekipler diğer yandan da yerleşim yerlerine sıçrayan yangını söndürdü. Belen ilçesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle İskenderun ilçesi kırsalına da sıçradı. 
'300-400 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yangın Yönetim Merkezi'nde Hatay'daki yangına ilişkin yaptığı açıklamada yangının 300-400 hektarlık bir alanda etkili olduğunu söyledi. Ekiplerin hem yangınla hem de saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarla mücadele ettiğini aktaran Bakan Pakdemirli, bir söndürme uçağının da ufak bir kırım geçirdiğini, su alma kapağının arızalandığını aktardı. Yangının meskun mahalli de etkilediğini belirten Bakan Pakdemirli, 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşın etkilediğini dile getirdi. 
HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI
Dün şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yapılan ve akşam ara verilen havadan müdahaleye, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Yangının şu an için Belen ve İskenderun ilçeleri arasında Karahüseyinli ve Nergizlik mevkilerinde etkili olduğu belirtildi. Çalışmalar, havadan ve karadan devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Belen
2020-10-10 07:33:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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