Afrin´de, maske ve el dezenfektanı dağıtıldı

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Ferhat DERVİŞOĞLU/AFRİN (Suriye), (DHA)SURİYE´nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde yaşayan sivillere, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 bin maske ve el dezenfektanı dağıtıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye´nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde yaşayan sivillere, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 bin maske ve el dezenfektanı dağıtıldı. Vakfın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, Suriye´de koronavirüs tedbirleri kapsamında yardım çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bölgede olası bir salgının meydana gelmesi durumunda çok sayıda kişinin etkileneceğini belirten Tahiroğlu, "Karşı karşıya olduğumuz virüs küresel ölçekte dünyayı etkisi altına aldı. Haliyle Suriye´deki mevcut şartlar göz önünde bulundurulduğunda, salgının yayılması sivillerin genel yaşamı için büyük bir sorun oluşturur. Bu nedenle tedbirler ciddi önem taşıyor" dedi.

Suriye´de koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirme ve hijyen malzemesi dağıtım çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Tahiroğlu, "Son olarak Suriye´nin Afrin ilçesinin genelinde yaşayan sivillere 10 bin adet maske ve el dezenfektanı dağıtımı gerçekleştirdik. Aynı zamanda tedbirler konusunda da bilgilendirmede bulunduk" diye konuştu.

İHH, Suriye´de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde insani yardım çalışması yürütüyor. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-10-10 11:12:05



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