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Hatay´da yangınla mücadele eden köylüler: Korkudan gözümüze uyku girmedi

DHA

Hatay´da yangınla mücadele eden köylüler: Korkudan gözümüze uyku girmedi


Rüşan Anıl ATARİzzet NAZLI/BELEN(Hatay), (DHA)HATAY'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yer yer alevlenen yangında kontrol altına alınan kısımlarda soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, bazı bölgelerden de dumanlar yükseliyor. Yangın nedeniyle gözüne uyku girmeyen mahallelilerden Aycan Palta, "Koyunlarımıza zarar gelmesin diye uzak bir ormana gittik" dedi.
Belen ilçesinin kırsal Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgeleri arasındaki yerleşim yerine yakın bir bölgede dün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Hatay Valiliği'nin açıklamasına göre trafonun patlaması sonucu çıktığı belirtilen yangın, alevlerin de etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere karadan, yangın söndürme helikopteri ve uçakla da havadan müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahalede zaman zaman güçlük yaşandı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Belen ilçesinin Sarımazı Mahallesi, Arsuz ilçesinin Nardüzü Mahallesi ve İskenderun ilçesine bağlı İsmet İnönü Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerine de sıçradı. Güvenlik güçleri, yangın tehlikesi altındaki bölgelerdeki vatandaşları tahliye etti. Dumandan etkilenen vatandaşlara ise sağlık ekipleri müdahalede bulundu. 
PAKDEMİRLİ: SÖNDÜRME UÇAĞI KIRIM GEÇİRDİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yangın Yönetim Merkezi'nde Hatay'daki yangına ilişkin yaptığı açıklamada yangının 300-400 hektarlık bir alanda etkili olduğunu söyledi. Ekiplerin hem yangınla hem de saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarla mücadele ettiğini aktaran Bakan Pakdemirli, bir söndürme uçağının da ufak bir kırım geçirdiğini, su alma kapağının arızalandığını aktardı. Yangının meskun mahalli de etkilediğini belirten Bakan Pakdemirli, 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşın etkilediğini dile getirdi. 
'KORKUDAN UYUYAMADIK'
Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik Mahallesi'nde gece geç saatte rüzgarın da etkisiyle yayılımını arttıran alevlerden bazı ev ve işyerleri de zarar gördü. Vatandaşlar, yangın korkusundan sabaha kadar uyuyamadıklarını anlattı. Yangının evlerine yakın bir nokta meydana geldiğini ve sabaha kadar uyuyamadıklarını söyleyen Serdar Palta, evlerini bir an olsun bırakmadıklarını ifade ederek, "Sabaha kadar uyumadık, yangınla mücadele ettik. Çok şükür evimizin çevresi kontrol altına alındı. Diğer taraflarda kontrol altına alınacak inşallah. Kovalarla su taşıdık, biz de söndürmeye çalıştık, evimizi terk etmedik" dedi.
'KOYUNLARA ZARAR GELMESİN DİYE ORMANA GİTTİK'
Mahalle sakini Abdullah Mulla ise, yangının gece saatlerinde köylerine geldiğini fakat sabaha karşı yerleşim yerlerine yaklaşınca çok korktuklarını söyleyerek, "Allah devletimizi eksik etmesin" ifadelerine yer verdi. İtfaiye ekiplerinin ve köy halkının sayesinde evlerine yaklaşan yangını söndürdüklerini söyleyen Ayşe Nur ile Yasemin Palta ise, gece yatamadıklarını ve korktuklarını kaydetti. Ayşe Nur ve Yasemin Paltı'nın kardeşi Aycan Palta da "Koyunlardan bir tanesi hamile. Onlar bile yangını görünce ağladı. Koyunlarımıza zarar gelmesin diye uzak bir ormana gittik otlatmaya" dedi.
Nergizlik mahallesi sakini Hanifi Dönmez de elindeki kürekle geceden bu yana orman yangınına müdahale eden personele yardım ettiğini ve elinden geleni yaptığını söyledi.
HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Dün şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yapılan ve akşam ara verilen havadan müdahaleye, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Yangının şu an için Belen ve İskenderun ilçeleri arasında Karahüseyinli ve Nergizlik mevkilerinde etkili olduğu belirtildi. Yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-10-10 12:30:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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