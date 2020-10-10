Hatay´daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!



Rüşan Anıl ATARİzzet NAZLI/BELEN(Hatay), (DHA)Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın, yeniden yerleşim yerlerinde etkisini gösterdi. Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde bazı ikametlerde meydana gelen yangınlara, itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar, evlerden tahliye edildi. Yangın nedeniyle bazı evlerde hasar oluştu. Evlerini terk eden vatandaşlar da yangının söndürülmesi için ekiplere yardım ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Belen İzzet NAZLI

2020-10-10 13:15:19



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