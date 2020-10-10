Hatay´daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (2)

DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERİ, HASTANEYE KALDIRILDI
Hatay'ın Belen ilçesi Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı evlere sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri, yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye eri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
VATANDAŞLAR EVLERİNİ BOŞALTTI
Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı. Bölge polis ve itfaiye ekipleri tarafından ablukaya alındı. Polis ekipleri, evlerdeki vatandaşların tahliyesini sağlarken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Belen İzzet NAZLI
2020-10-10 13:49:46
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