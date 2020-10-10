Hatay´daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (4)

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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YANGINDA HAYVANLAR TELEF OLDU

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan yangın, Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ev ile iş yerlerini kullanılmaz hale getirirken, yangın sırasında ormanlık alanda bulunan hayvanların da telef olduğu ortaya çıktı.DHA-Genel Türkiye-Hatay Anıl ATAR

2020-10-10 15:31:22



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