Hatay´daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (6)

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEYE GELİYOR

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkıp, İskenderun ve Arsuz ilçelerine yayılan yangını söndürme çalışmalarını incelemek için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, ilerleyen saatlerde bölgeye geleceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Belen

2020-10-10 16:51:30



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