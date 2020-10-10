Hatay´daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (6)

BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEYE GELİYOR
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkıp, İskenderun ve Arsuz ilçelerine yayılan yangını söndürme çalışmalarını incelemek için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, ilerleyen saatlerde bölgeye geleceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Belen
2020-10-10 16:51:30
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