Hatay'ın Erzin ilçesinde orman yangını

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Mehmet SOYER/ERZİN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Erzin ilçesinde, ormanlık alanda yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, söndürme çalışması başlattı.

Erzin ilçesi Kısık mevkiinde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede bölgeyi sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Söndürme çalışmalarına Osmaniye'den de itfaiye ekipleri destek veriyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Erzin Mehmet SOYER

2020-10-10 17:40:18



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