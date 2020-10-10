Hatay´daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (7)

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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BAKAN PAKDEMİRLİ, YANGINI HAVADAN İZLEDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkıp, İskenderun ve Arsuz ilçelerine yayılan yangını söndürme çalışmalarını incelemek için kente geldi. Yangının boyutunu havadan helikopterle gören Bakan Pakdemirli, bir okulun bahçesine iniş yaptı. Bölgede bekletilen araca binen Bakan Pakdemirli, alanı incelemek için yola çıktı. Bakan Pakdemirli'nin ilerleyen saatlerde yangınla ilgili açıklama yapması bekleniyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-10-10 17:58:37



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