Samandağ’da bahçede yangın

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde badem ve narenciye fidanlarının bulduğu bahçede yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Huzurlu Mahallesi'nde yeni yetişen badem ağaçları ile narenciye fidanlarının bulunduğu bahçede yangın çıktı. Badem ağaçları ve narenciye fidanlarının zarar gördüğü yangın, bölgedeki diğer ağaçlara ulaşmadan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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