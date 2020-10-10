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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (8)

DHA

Hatay'daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (8)


'METEOROLOJİK ŞARTLAR ZORLADI'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınının etkili olduğu Hatay´ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Dün saat 10.15´te başlayan yangına, ekiplerin 10.20´de müdahale ettiğini belirten Pakdemirli, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve 750 personelin yangınla mücadele ettiğini kaydetti. Meteorolojik şartların yangınla mücadelede, aleyhte olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, yüzde 18 nem ve 35 derece sıcaklıkla birlikte 70 kilometreyi aşan rüzgarın zorluk yarattığını anlattı. Yangına müdahale eden bir uçağın arıza yaptığını belirten Bakan Pakdemirli, Nergizlik, Müftüler, Karahüseyinli Mahalleleri ile Belen ilçe merkezinin yangında zarar gördüğünü, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli yardımların yapılacağını aktardı.
'YANGIN TAM ANLAMIYLA KONTROL ALTINDA'
Ev, iş yeri, araçlar, fabrikalar ve tarlalar ile hayvanların yangında zarar gördüğünü hatırlatan Bakan Pakdemirli, çok ciddi kasıt şüphelerinin de ortaya çıktığını dile getirdi. Pakdemirli, "Bununla ilgili Valiliğimiz çok yönlü soruşturma yürütüyor. 4 şüpheli gözaltında. 2´si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 2´siyle ilgili de işlem yapılacak. İnsansız Hava Aracı (İHA) dünden beri süreci kontrol etmemizde büyük fayda sağlıyor. Şu an itibarıyla yangın tam anlamıyla kontrol altında. İhbarlar son derece önemli. İnsansız orman kuleleri gibi birçok teknolojiyi kullanıyoruz ama Alo 177´yi hatırlatmış olalım. Çok speküle edilir bir konu daha var. Ormanlar anayasayla korunduğu için ormanların imara açılması, madene, turizme tahsis edilmesi söz konusu değildir. Orman alanları daraltılamaz. Vatandaşlarımızın buna kulak asmamasını rica ediyorum. Meteorolojik şartlar, evet, bizi zorladı ama batılı ülkeler dediğimiz ülkelerin birçoğunda milyonlarca hektar alan andı ve aylarca süren yangınlar var. ABD başta olmak üzere Avustralya'sından Brezilya'sına tutun birçok yangınla karşı karşıya kalındı, büyük can ve mal kayıpları yaşandı" dedi.
HASTANELERDE TEDAVİ GÖREN KALMADI
Hatay´daki yangında can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu ancak yaban hayatı ve ağaçların kaybolduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, yangınla mücadelede emeği geçenlere teşekkür etti. Yangında zarar gören alanlarla ilgili de bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Dün akşam itibarıyla 400 hektar olabileceğini gördük ama bugün bu hesabın üzerine gitmedik. Önceliğimiz yangının söndürülmesiydi. Hepsinin hesabını yapıyoruz ve yayınlayacağız. Çok büyük bir yangın değil ama bizi korkutan kısmı meskun mahale yakın olmasıydı. Hastanelerde tedavi gören de kalmadı" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez HATAY, (DHA)
2020-10-10 19:46:09

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