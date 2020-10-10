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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Hatay yangını kontrol altına alındı” “Orman gücümüzün yüzde 10’unu Hatay’da kullandık”

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Hatay yangını kontrol altına alındı” “Orman gücümüzün yüzde 10’unu Hatay’da kullandık”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay’daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.
Hatay’da çıkan orman yangınlarının takibi ve koordinesi için Hatay’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde çıkan yangınlara değinen Bakan Pakdemirli, orman gücünün yüzde 10’unu Hatay’a kullandıklarını söyledi. Çalışmalarda bir uçağın da arızalandığını belirten Pakdemirli, “Bugün ülkemizde 9’u orman, 6’sı kırsal yangın olmak kaydıyla toplamda 15 yangın çıktı. Yangınların birçoğunda kontrol sağlandı. Şu anda 3 tane yangın hariç hepsi kontrol altına alındı. Hem İstanbul’da hem de Bergama’da gün içerisinde çıkan yangınları kontrol altına aldık. Kadirli’de çıkan yangına da 1 helikopter, 25 arazöz, 5 iş makinası ve 85 personelle de çalışmalar devam ediyor. Andırın’da dünkü yangından daha farklı bir yangınımız daha var. Gün boyunca 3 helikopter, 18 arazöz, 3 iş makinası ve 75 personelin müdahale ettiği yangın hala devam ediyor. Hatay Belen’deki yangınımız farklı farklı noktalarda gün içerisinde devam etti. Hatay’daki yangına 1 uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinası ve 750 personel müdahale etti. Bu sayılarda bizim orman gücümüzün yüzde 10’udur. Ve meteoroloji şartlarının aleyhimize olduğu bir yangındı. Hava şartları nedeniyle hava araçlarımız yer yer ve kısıtlı olarak çalıştı. Bir uçağımızın su alış kapaklarında arıza oldu ve mecburen tatil etmek zorunda kaldık” dedi.
Yanan alanlarda hasar tespit çalışmalarının da başladığını ifade eden Bakan Pakdemirli, “Yanan alanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları başladı, bunlarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüm. Bakanımız hasar tespit çalışmaları doğrultusunda yaraları sarmak maksadıyla belirli ödemeler yapılacağını ifade etti” diye konuştu.
Hatay’daki yangının kontrol altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, can kaybının yaşanmamasının tek teselli olduğunu ifade etti. 4 şüphelinin gözaltında olduğunu da söyleyen Pakdemirli, “Hatay’da son birkaç saat içerisinde iki yeni yangın daha çıktı ve bunlara da müdahale edildi. Kamuoyunda ve sosyal medyada ve yangının özelinde de çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Bununla ilgili olarak valilik çalışmalarını yürütüyor. Bununla alakalı olarak ilk olarak 4 şüpheli gözaltına alındı, ikisi savcı tarafından serbest bırakıldı. 2 yeni daha şüphelimiz var, onlarla da ilgili işlem yapılacak. İhbarlar konusunda da İHA’lar bizler için son derece faydalı durumdalar. Beklediğiniz haber, buradaki yangın şu an itibarıyla kontrol altına alındı. Hatay’daki yangında can kayıpları olmaması yaban hayatını kaybetmediğimizi ya da ağaçları kaybetmediğimizi söylemiyor bize, elbette yaban hayatı ve ağaçlarımız için üzgünüz. Ama tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de bu sene çok yangının olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, gelişmiş ülkelerde de aynı sorunların yaşandığını belirtti. Amerika ve Avustralya gibi ülkelerde milyonlarca hektar alanın yandığını ifade eden Pakdemirli, “Ülke genelinde çok sayıda yangın oldu ve meteorolojik şartlar hakikaten bizleri zorladı. Ama şunu unutmayalım Batılı ülkeler dediğimiz, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birçoğunda milyonlarca hektar alan yandı ve aylarca süren yangınlar oldu. Bu başta Amerika’sından tutun, Avustralya’sından tutun Brezilya’sına kadar birçok ülkede yangınla karşı karşıya kalındı” şeklinde konuştu.
Bakan Pakdemirli, açıklamalarının ardından Belen ilçesindeki yanan alanları incelemek için yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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