Hatay'daki yangından geriye kalan görüntüler yürek burktu Evlerin alevlere teslim olduğu yangın sonrası insanlar yaralarını sarmaya çalışıyor Yerleşim yerlerine de sıçrayan alevler sonucu birçok ev, araba ve iş yeri kullanılamaz hale geldi Fatih Mahallesi Muhtarı Sedat Ulus, 14 evin tamamen yandığını söyledi

Hatay'da orman yangınının yerleşim yerlerine de sıçraması ile birçok ev, araba ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangında mallarını kaybeden vatandaşlar yaralarını sarmaya çalışıyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde geçen Cuma günü başlayan yangın yerleşim yerlerine de sıçradı. Yangında alevlere teslim olan bir sitede birçok ev, araba ve iş yeri yandı. Yangının ilk başladığı noktada 2 otomobili ve evi yanan Göktay Demir isimli vatandaş, yangında her şeyini kaybettiğini söyledi. Evinden dumanların içinde çıktığını, arabalarının da gözlerinin önünde yandığını anlatan Demir, "Söyleyecek bir şeyim yok. Ama işte canımız yanıyor, sağlığımız yerinde ona şükür ediyoruz. Evimiz yandı komple, arabalarım yandı gözümün önünde. Bir yerde candan sonra insan malını da düşünüyor, Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. Evde çocuğumla, eşimle dumanların arasından çıktık. Hiçbir şeyimiz kalmadı, evimiz de tamamen yandı, kullanılabilir hiçbir durumu yok. Şu an hiçbir gücüm yok. Aile şirketimiz vardı 2018'de battı, aile desteğiyle yaşamaya çalışıyoruz" diye konuştu.



"14 ev tamamen yandı"

14 evin tamamen yandığı Fatih Mahallesi'nin Muhtarı Sedat Ulus, yangında büyük zarar gördüklerini belirterek, sabotaj ihtimaline karşı vatandaşlarla beraber nöbet tuttuklarını söyledi. Muhtar Ulus, "Dün gece sabotaj ihtimaline karşı sağ olsun emniyet müdürümüz TOMA'ları bekletti. Evlerimiz ormanlık alanlara yakın olduğu için polis ekipleriyle beraber itfaiye ekipleri de hazır bekledi. Sabaha kadar emniyet güçleri ile beraberdik ve birçok asılsız ihbar aldık. Millet huzursuz, tek tesellimiz yangında can kaybı yaşamamız. 14 tane ev tamamen yandı, 810 tane balkonda bulunan çekyatlar nedeniyle uçan kozalaklar balkonları yaktı, onlar hızlıca söndürüldü, 20 tane kadar da pencere hasarlı evlerimiz var" şeklinde konuştu.

Diğer yandan, sabotaj ihtimaline karşı polis ekipleri ve vatandaşlar sabaha kadar nöbet tuttu. Çevik kuvvet ekipleri ise olumsuz bir duruma karşı alanda bekleyişini sürdürüyor.

