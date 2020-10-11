Suriye’deki orman yangını kontrol altına alındı

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Suriye'nin Lazkiye kentine bağlı Tartus ve Homs kırsalında çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cuma günü Lazkiye kırsalında çıkan orman yangınları çevreye sıçrayarak genişledi. Lazkiye’de 95, Tartus’ta 49 ve Homs’ta 12 olmak üzere 156’ya yakın orman yangını kontrol altına alındı. Lazkiye’deki yanan alanlarda soğutma işlemleri devam ediyor.

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