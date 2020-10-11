Hatay’da iş yerine silahlı saldırının zanlısı yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da iş yerine silahlı saldırının zanlısı yakalandı

İHA

Hatay’da iş yerine silahlı saldırının zanlısı yakalandı

Hatay’ın Defne ilçesinde iş yerine silahlı saldırıda bulunan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeniçağ Mahallesi'nde 9 Ekim günü saat 22.00 sıralarında işletmeciliğini G.T isimli şahsın yaptığı lokantaya kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla 5 el ateş edilmesiyle ilgili Olay Yeri İnceleme ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timlerinin yaptığı inceleme ve araştırma sonucunda şüphelinin iş yeri sahibi ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan S.T. olduğu tespit edildi. Şüpheli, saklandığı Yeniçağ Mahallesi'nde suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'daki orman yangınında 300 hektar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Hatay'daki orman yangınında 300 hektar alan zarar ...
Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi Görüntüler yangın tahribatını gözler önüne serdi
YEREL HABERLER Hatay'da yanan alanlar havadan ...
Suriye’deki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Suriye’deki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'daki yangından geriye kalan görüntüler yürek burktu Evlerin alevlere teslim olduğu yangın sonrası insanlar yaralarını sarmaya çalışıyor Yerleşim yerlerine de sıçrayan alevler sonucu birçok ev, araba ve iş yeri kullanılamaz hale geldi Fatih Mahallesi Muhtarı Sedat Ulus, 14 evin tamamen yandığını söyledi
YEREL HABERLER Hatay'daki yangından geriye kalan görüntüler yürek ...
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (4)
YEREL HABERLER Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan ...
Hatay’da yanan alanlara 10 bin ağaç dikilecek
YEREL HABERLER Hatay’da yanan alanlara 10 bin ağaç dikilecek
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (3)
YEREL HABERLER Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan ...
Hatay'da yangını soğutma çalışmaları sürüyor Yanan alanlar helikopterle havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Hatay'da yangını soğutma çalışmaları sürüyor Yanan ...
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (2)
YEREL HABERLER Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan ...
Orman yangını sonrası İskenderun'da gergin gece: Sokakta nöbet tuttular
YEREL HABERLER Orman yangını sonrası İskenderun'da gergin gece: ...
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı
YEREL HABERLER Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan ...
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Hatay yangını kontrol altına alındı” “Orman gücümüzün yüzde 10’unu Hatay’da kullandık”
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Hatay yangını ...
Hatay'daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (8)
YEREL HABERLER Hatay'daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı ...
Hatay’da otluk yangını kontrol altına alındı Vatandaşlar, motosikletle gezen ve yeşil renk elbise giyen bir kadının molotof atarak kaçtığını iddia etti
YEREL HABERLER Hatay’da otluk yangını kontrol altına ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün sabahtan beri devam eden orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın ...
Samandağ’da bahçede yangın
YEREL HABERLER Samandağ’da bahçede yangın
Bakan Pakdemirli Hatay'da
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli Hatay'da
Suriye’deki orman yangınında Samandağ’ı duman kapladı
YEREL HABERLER Suriye’deki orman yangınında Samandağ’ı duman kapladı
Hatay´daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (7)
YEREL HABERLER Hatay´daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı ...
TFF 3. Lig: Payasspor: 2 - Manisaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Payasspor: 2 - Manisaspor: 1
Hatay'ın Erzin ilçesinde orman yangını
YEREL HABERLER Hatay'ın Erzin ilçesinde orman yangını
Hatay´daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (6)
YEREL HABERLER Hatay´daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı ...
Başkan Savaş: "Hatay’da çıkan yangınların hiç biri masum değil"
YEREL HABERLER Başkan Savaş: "Hatay’da çıkan yangınların hiç biri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X