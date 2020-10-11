Hatay’da uyuşturucu operasyonları Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı

Hatay’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar neticesinde, merkez Antakya ilçesine bağlı Akevler Mahallesi'nde bulunan E.A. isimli şahsın ikametinde ve ikamette bulunan C.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında 459 adet Captagon hap, 1 parça halinde daralı ağırlığı 0,33 gram metamfetamin maddesi, daralı ağırlığı 2.29 gram kubar esrar maddesi, 0.65 gram tütünle karışık kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada, Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde ekili 5 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Merkez Defne ilçesine bağlı, Harbiye Mahallesi'nde bulunan M.A.'nın ikametinde yapılan aramada 492 gram kubar esrar, 4 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

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