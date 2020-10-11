Hatay’da kaçak sigara operasyonu

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliğinin kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı çalışmada, Görentaş Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. M.D. ve H.İ.D. adlı şüpheli şahıslar gözaltına aldı.

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