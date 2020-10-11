Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (5)

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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU HATAY'DA

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde 9 Ekim'de başlayan ve dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma ve hasar tespit çalışması sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu havayoluyla Hatay'a geldi. Hatay Havalimanı'nda karşılanan Bakan Soylu daha sonra yangın bölgesinde incelemelerde bulunmak için Belen ilçesine hareket ettiDHA-Genel Türkiye-Hatay / Belen Can ÇELİK

2020-10-11 17:58:37



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