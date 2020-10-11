Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (6)



TERÖR ÖRGÜTÜ 2 YIL ÖNCE TALİMAT VERMİŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9 Ekim'de Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, Arsuz ve İskenderun ilçelerine sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Belen ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde, yangında zarar gören Petek Sitesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, yangını terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği konusunda kanaatler olduğunu hatırlattı. Bu konuda tahkikatın devam ettiğini bildiren Bakan Soylu, "Terör örgütü PKK'nın, yaklaşık 2 yıldan beri özellikle kendi elemanlarına, hem örgüt mensuplarına hem de şehirlere sızdırmaya çalıştığı elemanlara ormanların yakılması hususunda net talimatları var. Buna ait hem güvenlik birimlerimiz hem tüm teşkilatımız gerekli önlemleri almaya çalışmaktadır. Bu yangının kaynaklandığı noktada tahkikatlarla birlikte neticeye ulaşılacaktır" diye konuştu.

PAYLAŞIM YAPANLARIN 2'Sİ YURT İÇİ, 2'Sİ YURT DIŞINDA

Sosyal medyada yangının terör örgütü bağlantısıyla ilgili ilk paylaşımı yapan 4 kişiden 2'sinin yurt içinde bulunduğunu ve dün akşam gözaltına alındıklarını kaydeden Bakan Soylu, "Yurt içinde olsun bize yeter. Yurt dışındakilerden de birisi Belçika'da, birisi Almanya'da. Yurt içindekilerin vilayetini söylemeyeyim. Yurt dışındakileri ise şöyle yapıyoruz. Bunlarla ilgili suç duyuruları oluşturuluyor ve mahkeme kararları alınıyor. Türkiye'ye girdikleri zaman gerekli adli mercilerin talimatları hemen uygulanıyor. Bu olayın terör örgütünün hadisesi olup olmadığı tahkikatla çıkacak. Sosyal medya üzerinden huzursuzluk oluşturmaya çalışanlar Trabzon'da da aynı hadiseyi söylediler. Bu örtü yangınıydı netice itibarıyla. Bunu bir terör örgütü kampanyasına döndürmek isteyenler var. Buna gelinmemesini, bu tahrike kapılınmamasını istiyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI

Yılbaşından bugüne kadar terör örgütünün, Ateşin Çocukları İnisiyatifi gibi çeşitli adlar altında olayları üstlendiğini kaydeden Bakan Soylu, "Toplamda 850 olay var. Bu olayların 400 tanesi hiç yok. Bunlar da bir çeşit terör propagandasıdır. Bu olayların 300'ünün tüm adli araştırmalar sonucu, ilgili kontaktan, elektrikten veya herhangi bir ihmalden kaynaklandığı savcılıklarca tespit edilmiş. Yaklaşık 90 tanesinin soruşturması hala devam ediyor. 22 tanesinin PKK ile irtibatlı olabileceği konusunda hem savcılıklarımızın hem güvenlik birimlerimizin tespiti söz konusu. Bizim görevimiz 22 tane değil, 1 tane de yaptırmamaktır. Bunun için çaba sarf etmektir. Ama terör örgütünün kendine ait böyle bir propaganda yöntemi var. Bu yöntemi de kamuoyunun bilgilerine arz etmek istedim. Terör örgütünün bu talimatını 2 yıl önce verdiğini hem Avrupa eksenli olduğunu hem Kandil eksenli olduğunu söylemeliyim" diye konuştu.

Bakan Soylu, yaraların sarılabilmesi için hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti. Meskun mahale yaklaşan yangının sıçramasının daha büyük felaketlere yol açabileceğini kaydeden Bakan Soylu, kontrol çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti. Ormanlık alanları ve piknik yapanlara da uyarılarda bulunan Bakan Soylu, yangının çıkış sebebine yönelik tahkikatların devam ettiğini vurguladı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Belen Nuri PİR

2020-10-11 19:44:11



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