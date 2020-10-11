Bakan Soylu, Hatay'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarının yaşandığı Hatay'da inceleme ve mahalle ziyaretlerinde bulundu.

Hatay'da çıkan orman yangınları yerleşim yerlerine de etki etmesi sonrası hasar tespit çalışmaları yapılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yanan alanlarda incelemelerde bulundu. Hatay'da ziyaretler kapsamında ilk olarak Belen Belediyesine geçen Bakan Soylu daha sonra sırasıyla Petekevler, Kışlak, Kara Hüseyinli, Nergizlik mahallelerinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Bakan Soylu, yangında ağır hasar alan antredepoda da incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu'nun ziyaretlerinde vatandaşlar yoğun sevgi seli gösterdi. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların dertlerini dinleyen Bakan Soylu, yangın sonrası hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, yangının çıkış nedeniyle ilgili de soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Bakan Soylu, son olarak Belen merkezde hatıra fotoğrafı çekilerek Hatay'dan ayrıldı.

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