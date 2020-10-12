Sigara için çakmağını çaktı `kundakçı´ diye dayak yedi



Yusuf KANTARLI/HATAY, (DHA)- HATAY´da sigara içmek için cebinden çakmağını çıkartan bir kişi çevredekilerin kendisini kundakçı sanması sonucu darbedildi. Kanlar içinde kalan kişi, polisler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay Hatay´ın Arsuz ilçesi Karaağaç mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kişi sigara içmek için cebinden çakmak çıkarttı. Çakmağı çakmaya çalıştığı sırada çevredeki diğer vatandaşların dikkati çekti. Rüzgar nedeniyle yanmayan çakmak sonrası elini siper eden kişi, çevredekilerin saldırısına uğradı. Darbedilen kişi, arkadaşıyla birlikte motosikletle kaçmaya çalışırken kalabalık grubun arasında kaldı. Aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan kişi olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Olayı gerçekleştiren kalabalık grubun, elindeki çakmaktan dolayı kundakçı olduğu gerekçesiyle kişiyi darbettiği ileri sürüldü. Polis ekipleri yaralanan kişiyi önce hastaneye daha sonra ise polis merkezine götürerek ifadesini aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI

2020-10-12 01:09:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.